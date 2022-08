POL-PDNR: Diebstahl von PKW-Anbauteilen

Erpel (ots) - Am Dienstagabend erhielt eine 94-jährige Frau aus Erpel einen mysteriösen Anruf. Es meldete sich eine männliche Person bei der Frau und gab an, er sei von der Polizei. Ermittlungen hätten ergeben, dass in der Nacht bei ihr eingebrochen werden solle. Bevor der Anrufer weiter sprechen konnte, beendete die Frau das Gespräch und vertraute sich einer Nachbarin an. Diese informierte die Polizei. Rückfragen ...

