POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2023

Heilbronn (ots)

Offenau: Mit Gabel verletzt und mit Messer bewaffnet

Nach vorangegangenen Streitigkeiten soll ein 31-Jähriger am Dienstagabend einen 17-Jährigen angegriffen und verletzt haben. Die beiden Personen befanden sich gegen 21:45 Uhr in einer gemeinsam bewohnten Unterkunft in der Ziegelhütte in Offenau. Während der Auseinandersetzung soll der ältere der beiden Männer mit einer Gabel auf den Jüngeren losgegangen sein und dabei mehrere Stichbewegungen durchgeführt haben. Hierbei erlitt der 17-Jährige leichte Verletzungen. Kurze Zeit später soll der Tatverdächtige gegenüber Zeugen angekündigt haben, er wolle den 17-Jährigen umbringen. Hierzu soll er sich ein Messer geholt, es eingesteckt und sich zum Zimmer des 17-Jährigen begeben haben. Zu weiteren Handlungen kam es nicht, da er von hinzugerufenen Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden konnte. Das Messer wurde sichergestellt. Der 31-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

