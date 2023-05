Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken gegen Fahrzeug getreten

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagabend trat ein betrunkener 55-jähriger Mann in der Pfaffstraße zunächst gegen die Fahrertür eines geparkten Fahrzeugs, und im Anschluss sogar dessen Außenspiegel ab. Alarmierte Polizeistreifen fahndeten nach dem zunächst Unbekannten. Eine Streife traf den Verdächtigen in der Albert-Schweitzer-Straße an. Sie kontrollierten den Mann. Hierbei fiel auf, dass der 55-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Die Beamten sprachen ihm einen Platzverweis aus. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell