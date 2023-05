Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Neuer Bekannter will Geld

Kaiserslautern (ots)

Eine räuberische Erpressung hat ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Montagnachmittag bei der Polizei angezeigt. Nach Angaben des 22-Jährigen ereignete sich die Tat gegen 16 Uhr im Gersweilerweg in Höhe eines Supermarktes. Der Täter war demnach ein Mann, den er erst kurz zuvor in der Steinstraße "kennengelernt" hatte. Dessen Namen wusste er allerdings nicht.

Wie der 22-Jährige zu Protokoll gab, war er dem Unbekannten am Kaiserbrunnen begegnet und man kam ins Gespräch. Gemeinsam liefen die beiden Männer dann zu Fuß in Richtung Gersweilerweg, wobei der 22-Jährige mehrere Geldscheine in der Hand hielt und der neue Bekannte sein Fahrrad neben sich her schob.

Im Gersweilerweg angekommen, habe der Begleiter ihn dann aufgefordert, ihm die Geldscheine auszuhändigen, und ihm Gewalt angedroht, falls er sich weigern sollte. Nachdem der 22-Jährige das Geld übergeben hatte, flüchtete der Täter in den Hinterhof eines Wohnhauses; sein Fahrrad ließ er stehen.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, ungefähr 1,82 Meter groß, braune kurze Haare mit sogenannten Geheimratsecken, bekleidet mit Jeans, dazu ein Gürtel mit zwei Ringen, grauem Kapuzenpullover und grauen Schuhen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, den Täter kennen oder auf seiner Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell