POL-PPWP: Korrektur: Wildschweine im Opelkreisel

Kaiserslautern/Kottweiler-Schwanden (ots) - Die Polizei sucht einen Zechpreller, der in der Nacht zu Samstag einen Taxifahrer um sein Geld gebracht hat. Der Unbekannte hatte sich am späten Abend an einer Spielothek abholen und nach Kottweiler-Schwanden fahren lassen. Am Zielort angekommen, stieg der Fahrgast aus und rannte davon, ohne den fälligen Betrag von knapp 80 Euro zu bezahlen. Der Taxifahrer verständigte die Polizei. Er beschrieb den geflüchteten Passagier als ...

mehr