LPI-GTH: Stromkabel von Weihnachtsmarkt entwendet- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Ein bislang Unbekannter betankte am 21. November, gegen 23.10 Uhr einen dunkelgrauen Opel an einer Tankstelle in der Ichtershäuser Straße. Doch anstatt die Rechnung von 72.00 Euro zu begleichen, fuhr der Mann davon. Der Opel war mit drei weiteren Personen besetzt. Der Fahrzeugführer war dunkel gekleidet und trug eine Gesichtsmaske. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0288976/2022) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

