POL-EU: Vandalismus auf einem Supermarktgelände

Blankenheim (ots) - Eine 55-jährige Frau aus Blankenheim brachte am Freitag (25.11.2022) gegen 14 Uhr ihr Altpapier zu einem Wertstoff-Container auf der Bundesstraße 258. Als sie auf den Parkplatz fuhr, sah sie dort an einem Tisch fünf sitzende Männer. Anscheinend hielten sie dort ein Picknick ab. Als die Blankenheimerin ihr Auto ausladen wollte, kamen ihr die fünf Unbekannten zur Hilfe. Noch bevor die Frau wieder in ...

mehr