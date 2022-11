Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Fahrraddiebe dank Zeugenhinweis festgenommen

Ahlbeck (ots)

Ein Bürger informierte in den frühen Morgenstunden (15.11.2022, 02:10 Uhr) die Polizei über ungewöhnliche Geräusche aus einer Tiefgarage in der Dünenstraße in Ahlbeck. Er hatte die Vermutung, dass jemand dabei war, Fahrräder zu stehlen. Wenig später konnte eine andere Zeugin zwei Männer beobachten, die mit jeweils einem Fahrrad aus der Tiefgarage flüchteten.

Einsatzkräfte der Gemeinsamen Diensteinheit (GDE) konnten die beiden Männer in der Nähe zum Tatort antreffen. Einer der Täter konnte sofort festgehalten werden. Der andere versuchte zu flüchten, konnte aber wenig später gestoppt werden. Den Beamten der GDE gelang es, einen dritten Mann in der Nähe des Tatortes zu ermitteln, der im Zusammenhang mit der Tat steht. Ein weiterer Mann, der ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein soll, konnte nicht mehr festgestellt werden.

Die drei polizeibekannten Männer im Alter von 29, 38 und 41 Jahren (alle polnische Staatsangehörigkeit) wurden festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung um Einsatz und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang wurde durch die Staatsanwaltschaft Stralsund entschieden, dass der 38-jährige Täter morgen einem Haftrichter vorgeführt werden soll. Die beiden anderen Männer wurden aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei den beiden Zeugen. Durch den Hinweis und die Informationen konnte die Polizei drei Täter feststellen und den Diebstahl von zwei Fahrrädern verhindern. Diese können nun zeitnah nach der kriminaltechnischen Untersuchung an die Besitzer zurückgegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell