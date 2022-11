Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Radfahrer nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Euskirchen (ots)

Am Freitag, den 25.11.2022, gegen 16.10 h, beabsichtigte ein 73jähriger Radfahrer aus Euskirchen die Stotzheimer Straße (L119) von einem Feldweg aus kommend zu überqueren. Hierbei übersah er offensichtlich den PKW eines 29jährigen Euskircheners, der auf der Stotzheimer Straße in Richtung Stadtwaldkreuzung fuhr. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Fahrzeugführer den Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht verhindern. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt und musste nach notärztlicher Behandlung mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus verbracht werden. Die L119 war für die Zeit der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

