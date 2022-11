Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Frau beim Altpapierentsorgen bestohlen

Blankenheim (ots)

Eine 55-jährige Frau aus Blankenheim brachte am Freitag (25.11.2022) gegen 14 Uhr ihr Altpapier zu einem Wertstoff-Container auf der Bundesstraße 258. Als sie auf den Parkplatz fuhr, sah sie dort an einem Tisch fünf sitzende Männer. Anscheinend hielten sie dort ein Picknick ab.

Als die Blankenheimerin ihr Auto ausladen wollte, kamen ihr die fünf Unbekannten zur Hilfe. Noch bevor die Frau wieder in ihr Auto eingestiegen war, entfernten sie sich schnellen Schrittes und fuhren mit einem PKW davon. Währenddessen bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie entwendet worden war, das sie auf dem Beifahrersitz gelegt hatte.

Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen blauen Ford Kombi gehandelt haben. Das Alter der unbekannten Männer wird auf circa 20 Jahre geschätzt.

Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell