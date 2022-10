POL-SE: Wedel - Festnahme nach versuchtem Kabeldiebstahl

Bad Segeberg (ots) - In der Quickborner Schulstraße ist es am Donnerstag zwischen 14:30 und 15:35 Uhr zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Bargeld gestohlen wurde. Beamte der Polizeistation Quickborn nahmen eine Strafanzeige auf. Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen in der Schulstraße bzw. der näheren Umgebung unter 04101 2020 oder ...

