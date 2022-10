POL-SE: Kaltenkirchen - Pkw von Autohaus entwendet

Bad Segeberg (ots) - Im Wedeler Rosengarten ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Einbruch in ein Sanitätshaus gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 18:00 und 08:00 Uhr in das Gebäude ein und entwendeten Münzgeld und ein Notebook. Eine Streife des Polizeireviers Wedel nahm am Morgen eine Strafanzeige wegen Einbruchs auf. Während der Ferien ist es am Waldenauer ...

mehr