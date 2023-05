Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Trickdiebe unterwegs

Trickdiebe bestahlen am Dienstagnachmittag eine 72-Jährige in Heilbronn. Die Frau wurde gegen 14 Uhr vor ihrer Wohnung in der Güglinger Straße von zwei ihr fremden Frauen angesprochen. Diese gaben vor, dass die Seniorin krank aussehe und verwickelten sie in ein längeres Gespräch. Anschließend wurde sie angewiesen, sich von der Örtlichkeit zu entfernen, ohne zurückzuschauen. Als die Dame wieder in ihrer Wohnung war, stellte sie fest, dass aus ihrer Tasche ein Umschlag mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet wurden. Die beiden Frauen werden wie folgt beschrieben: Täterin 1: - Circa 40 bis 50 Jahre alt - Circa 166cm groß - Normale Statur - Rundes Gesicht - Strohblonde Haare, schulterlang, offen getragen - Trug ein grau/beiges T-Shirt mit schwarzen Querstreifen, dunkle lange Jeans, graue Sportschuhe, ein Armband und eine schwarze Einkaufstasche

Täterin 2:

- Circa 40 bis 50 Jahre alt - Circa 155 cm groß - Etwas dicker - Leicht rundes Gesicht - Mittelbraune Haare bis zum Hals, offen getragen - Unterschiedlich lackierte Fingernägel - Dunkelrosa Lippenstift - Trug schwarze Seidenbluse mit weißen Punkten, dunkle Stretch-Hose, grau-braune Ballerinas, graue Sonnenbrille und eine schwarze Einkaufstasche Zeugen, die Angaben zu den beiden Unbekannten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Eppingen: Mit 1,6 Promille von der Straße abgekommen

1,6 Promille zeigte ein Alkoholtest am Donnerstagabend nach einem Unfall in Eppingen. Zuvor war ein 25-Jähriger mit seinem Opel beim Abbiegen von der Westtangente in die Mühlbacher Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser das Ergebnis von 1,6 Promille anzeigte, musste der Opel-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Der 25-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Lauffen am Neckar: Schockanrufer betrügen Ehepaar um tausende Euro

Unbekannte brachten am Donnerstagvormittag ein Ehepaar in Lauffen am Neckar um ihr Erspartes. Die Betrüger riefen gegen 10 Uhr bei den 74 und 75 Jahre alten Opfern an und teilten ihnen mit, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft gebracht werden würde. Dies könne man durch die Zahlung einer Kaution in Höhe von 150.000 Euro verhindern. Eine Mitarbeiterin der Gerichtskasse Heilbronn würde das Geld persönlich abholen kommen. Da die Anrufer das Ehepaar durch die Gesprächsführung stark unter Druck setzten und ihnen keine Zeit zum Nachdenken ließen, übergaben die Senioren wenig später das Geld im Eschenweg an eine Unbekannte. Erst als der 75-Jährige circa eine Stunde später bei seiner Tochter anrief, fiel der Betrug auf. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der weiblichen Abholerin machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.

Um sich vor der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamten" zu schützen, raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn: Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Neckarsulm: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend in Neckarsulm. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 17.45 Uhr auf der Landesstraße 1101 den vor ihm abbremsenden BMW eines 39-Jährigen und fuhr mit seinem Auto auf den BMW auf. Bei dem Zusammenstoß wurden der BMW-Fahrer sowie sein 36-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht nötig.

Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Nach einem Unfall auf der Neckartalstraße am Mittwochnachmittag sucht die Polizei Zeugen. Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr, wir berichteten:

Die 37-jährige Fahrerin eines Peugeot übersah am Mittwochnachmittag wohl eine rote Ampel und kollidierte hierdurch mit dem Audi A6 eines 55-Jährigen. Die Frau fuhr gegen 15 Uhr auf der Neckartalstraße, als sie über die rote Ampel in den Kreuzungsbereich mit der Brackenheimer Straße einfuhr, wo sich bereits der 55-Jährige mit seinem Fahrzeug befand. Dort kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Personen wurden leicht verletzt. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge hatte vor Ort eine Telefonnummer hinterlassen, diese ist allerdings fehlerhaft, weshalb er und weitere mögliche Zeugen gebeten werden, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Weinsberg: Bauschutt widerrechtlich entsorgt- Zeugen gesucht

Unbekannte lagerten am Mittwochabend unerlaubt Bauschutt in Weinsberg ab. Der oder die Täter legten drei große weiße Säcke mit weißgrauen Akustik-Deckenplatten und circa 50 einzelne dieser Platten an der Baustelle bei einem Gymnasium in der Rossäckerstraße ab. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer, 07131 74790, an das Sachgebiet Gewerbe und Umwelt beim Polizeirevier Heilbronn.

Brackenheim: Schaufenster eingeschlagen - Zeugen gesucht

Am frühen Montagmorgen schlug ein 23-Jähriger die Scheibe eines Schreibwarenladens am Marktplatz in Brackenheim ein. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Ungereimtheiten bezüglich des Geschehens vor Ort, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht, die Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

A81/Hardthausen am Kocher: Ein Verletzter und hoher Sachschaden nach Unfall

Vermutlich aufgrund den Wetterverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Donnerstagabend ein 32-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Autobahn 81 ab. Der Mann befuhr mit seinem Audi A5 gegen 21 Uhr die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der Audi in der Böschung mit mehreren Bäumen. Zeugen konnten dem Verunfallten im Anschluss aus dem Wrack des Audis heraushelfen. Der Mann zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell