Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Marbach am Neckar / Eppingen-Adelshofen (Landkreis Heilbronn):

Polizeieinsatz nach verdächtiger Wahrnehmung

Ein 45-jähriger Mann aus dem Raum Rastatt suchte am frühen Mittwochmorgen gegen 01:30 Uhr seine ehemalige Lebensgefährtin an deren aktuellem Aufenthaltsort in Marbach am Neckar auf. Zeugenaussagen zufolge zerrte er die 28 Jahre alte Frau in sein Auto, um anschließend gemeinsam mit ihr wegzufahren. Da den Umständen nach eine Gefährdung der Frau zumindest nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete das Polizeipräsidium Ludwigsburg Maßnahmen zur Fahndung nach den Personen ein. Schließlich konnte das Fahrzeug des 45-Jährigen im Bereich einer Flüchtlingsunterkunft in Eppingen-Adelshofen (Landkreis Heilbronn) festgestellt werden. Zur Vorbereitung eventuell erforderlicher Zugriffsmaßnahmen wurde unter anderem ein Spezialeinsatzkommando (SEK) des Polizeipräsidiums Einsatz hinzugezogen. Der 45-Jährige konnte schließlich vor dem Gebäude widerstandslos festgenommen werden. Die 28-Jährige wurde unverletzt angetroffen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell