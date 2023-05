Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2023

Heilbronn (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 00:20 Uhr, wurde ein 34 Jahre alter Mann in Heilbronn wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts zum Nachteil seiner 44-jährigen Lebensgefährtin vorläufig festgenommen. Am Montagabend, kurz vor 21 Uhr, soll sich der Tatverdächtige in die Wohnung seiner Partnerin in Erlenbach begeben und diese der Untreue bezichtigt haben. Im weiteren Verlauf soll der 34-Jährige seine Lebensgefährtin mehrfach bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau konnte sich in einem günstigen Moment auf die Terrasse retten und um Hilfe rufen. Die von Zeugen alarmierten Polizeibeamten nahmen den flüchtigen Tatverdächtigen nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung in der Nähe seiner Wohnanschrift in Heilbronn fest. Der Mann wurde am Mittwochmorgen einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug, weshalb der 34-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

