POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Intensive Kontrollen im Innenstadtbereich

Auch am Mittwochabend war die Polizei verstärkt in der Heilbronner Innenstadt unterwegs, um für Sicherheit zu sorgen. Mehrere zusätzliche Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei sowie des Polizeireviers Heilbronn führten zwischen 17 Uhr und 22 Uhr in folgenden Bereichen mehr als 20 Kontrollen durch: Marktplatz, Sülmerstraße, Schellengasse und Kirchhöfle, Kiliansplatz/-kirche, Alter Friedhof/Frauenweg, Flügelnussbaum/Stadtgarten.

Neben vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgerin, die in der Innenstadt unterwegs waren, konnten mehrere Ordnungswidrigkeiten und Straftaten aufgedeckt und zur Anzeige gebracht werden. In einem Fall wurde ein 38-Jähriger mit rund 550 Gramm Marihuana angetroffen und festgenommen. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers Heilbronn und wird heute einem Richter vorgeführt. In einem weiteren Fall konnte bei einem Jugendlichen eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen und wurde nach Beendigung der Maßnahmen an seine Eltern überstellt. Ein anderer Mann war zur Festnahme ausgeschrieben und wurde deshalb durch die eingesetzten Polizisten festgenommen. Die weiteren Maßnahmen dauern an.

