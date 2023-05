Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: PKW beschädigt und weggefahren - Polizei sucht Geschädigte

Sachschaden in bislang unbekannter Höhe verursachte eine 68-Jährige mit ihrem Fahrzeug am 5. Mai in der Bahnhofstraße in Öhringen. Gegen 17.35 Uhr hörte die Frau einen dumpfen Knall, als sie auf Höhe der Parkbucht vor einer Apotheke rückwärtsfuhr. Zunächst dachte sie sich nichts dabei und fuhr weiter. Zu Hause angekommen, bemerkte sie einen Schaden an ihrem Fahrzeug und brachte dies mit einem Unfall in Verbindung, den sie dort verursacht haben muss. Beim zweiten Unfallfahrzeug soll es sich nach Angaben der 68-jährigen Citroen-Fahrerin um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Zum Unfallzeitpunkt soll eine Frau zwischen 30 und 40 Jahren mit nach hinten gebundenen Haaren gefahren sein. Die Frau des weißen Kleinwagens wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

