POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Leingarten: Zulieferer waren viel zu schnell unterwegs

Durch das Polizeirevier Lauffen wurden am frühen Donnerstagmorgen 25 Fahrzeuge und deren Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 293 bei Leingarten kontrolliert. Die Messungen, bei denen der Verkehr aus Richtung Heilbronn kommend überprüft wurde, fanden zwischen 2 Uhr und 3.30 Uhr in der Liebigstraße statt. Insgesamt waren bei erlaubten 70 km/h vier Personen zu schnell unterwegs. Der Fahrer eines Fiat Ducatos wurde mit 123 km/h gemessen und muss nun mit einem Fahrverbot rechnen. Der Mann und sein Mitfahrer sind Zulieferer und waren nach eigenen Angaben im Stress. Die beiden waren außerdem nicht angeschnallt und müssen daher mit Anzeigen rechnen.

A6 / Heilbronn: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Vermutlich übersah der 26-jährige Fahrer eines Audi A4 am Mittwochabend zwei hinter ihm fahrende Pkws, wodurch es zum Unfall auf der A6 bei Heilbronn kam. Der Audi-Lenker war gegen 23.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untereisesheim und Heilbronn-Neckarsulm unterwegs, als er den Fahrstreifen nach links wechselte. Ein dort fahrender 18-jähiger Lenker einer Mercedes V-Klasse leitete sofort eine Bremsung ein. Ein dahinterfahrender 30-Jähriger konnte seinen Mercedes GLE nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Pkw des 18-Jährigen. Hierdurch erlitten die Beifahrerin im GLE sowie der Fahrer der V-Klasse leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

A6 / Sinsheim: Pkw kollidiert mit Betonleitwand

Eine Verletzte und rund 15.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen auf der A6 bei Sinsheim. Eine 27-jährige BMW-Fahrerin fuhr gegen 6.45 Uhr an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt in Richtung Mannheim auf die Autobahn auf. Aus bisher unbekannten Gründen kam sie beim Einfahren auf die Durchgangsfahrbahn ins Schleudern und überquerte alle drei Fahrspuren. Anschließend kollidierte der BMW links mit der Betonleitwand. Hier wurden sechs Elemente verschoben und der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Weinsberg: Totalschaden nach Unfall auf Bundesstraße

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen am Mittwochmorgen bei Weinsberg wurden zwei Personen leicht verletzt. Die 48-jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr gegen 8 Uhr die Bundesstraße 39a von Weinsberg in Richtung der Autobahn 81. An der Einmündung zur Querspange wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah die Frau wohl eine geradeaus auf der B39a fahrende 25-Jährige mit ihrem Mini Cooper. Beide Pkws kollidierten, wodurch der Mini noch auf einen verkehrsbedingt wartenden Mercedes geschoben wurde. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer erlitt keine Verletzungen. Am Opel und am Cooper entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Die 37-jährige Fahrerin eines Peugeots übersah am Mittwochnachmittag wohl eine rote Ampel und kollidierte hierdurch mit dem Audi A6 eines 55-Jährigen. Die Frau fuhr gegen 15 Uhr auf der Neckartalstraße, als sie über die rote Ampel in den Kreuzungsbereich mit der Brackenheimer Straße einfuhr, wo sich bereits der 55-Jährige mit seinem Fahrzeug befand. Dort kam es zum Zusammenstoß. Die beiden Personen wurden leicht verletzt. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

