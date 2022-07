Polizei Mettmann

POL-ME: E-Scooter-Fahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt - Hilden - 2207110

Mettmann (ots)

Am Sonntagmorgen (24. Juli 2022) wurde ein 77-jähriger E-Scooter-Fahrer, welcher die Kirchhofstraße in Höhe des Kreuzungsbereiches "An der Gabelung" / "Mittelstraße" in Richtung "Mittelstraße" überqueren wollte, von einem Ford Focus eines 38-Jährigen erfasst, welche die Hochdahler Straße in Richtung Kirchhofstraße befuhr. Der 77-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das war geschehen:

Gegen 09:45 Uhr hatte ein 77-jähriger E-Scooter-Fahrer die Absicht, aus Richtung der Straße "An der Gabelung" kommend, die Kirchhofstraße in Richtung Mittelstraße zu überqueren. Ein Linienbus befuhr zu diesem Zeitpunkt die Hochdahler Straße in Richtung Kirchhofstraße und hatte die Absicht, nach links auf die Straße "An der Gabelung" abzubiegen. Nach Zeugenangaben gab der Linienbusfahrer dem 77-Jährigen ein Handzeichen, dass dieser die Fahrbahn überqueren könne. Hierbei missachtete der 77-Jährige jedoch den Ford Focus eines 38-Jährigen, welcher die Hochdahler Straße in Richtung Kirchhofstraße befuhr und den Linienbus rechtsseitig passierte.

Der 77-Jährige stieß gegen das linke hintere Heck des Ford Focus und stürzte durch die Wucht des Aufpralls zu Boden. Hierbei verletzte er sich so schwer, dass er nach einer notärztlichen Versorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Hochdahler Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Kirchhofstraße gesperrt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

