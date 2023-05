Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier-West: Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht

In der Nacht vom 03.05.2023 auf den 04.05.2023 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Eurener Straße 66-68 in Trier. Hierbei kollidierte ein Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand geparkten Handwerkerfahrzeug. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in Richtung "Im Speyer" ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern. Das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte einen Schaden im Bereich der vorderen rechten Fahrzeugfront bzw. der rechten Fahrzeugseite aufweisen. Aufgrund des bisheriger Ermittlungsstandes dürfte es sich bei dem Unfallzeitpunkt um den 03.05.2023, gegen 22:30 Uhr handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Trier in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0651/9779-5210)

