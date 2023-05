Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl der Ortstafel

Heidenburg (ots)

Am Mittwoch, den 03.05.2023, stellte die Straßenmeisterei Thalfang fest, dass in Heidenburg im Bereich des Ortsausgangs mit Anschluss zur K 138 in Richtung Büdlich eine Ortstafel entwendet worden ist. Vorliegend wurde durch den bislang unbekannten Täter nur eine Ortstafel entwendet. Der durch den Diebstahl entstandenen Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Die Tat hat sich in dem Zeitraum vor dem 03.05.2023 ereignet. Es ist möglich, dass der Diebstahl in Verbindung mit der Nacht vom 30.04. auf den 01.05., der sog. "Hexennacht" oder einer Maiwanderung am 01.05., dem "Tag der Arbeit", steht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

