POL-PDTR: Mögliche Verkehrsunfallflucht zwischen Steinbachweier und Pellingen

Greimerath (ots) - In der Nacht vom 30.04.2023 auf den 01.05.2023 ("Hexennacht") wurde die Sandkastenabdeckung am Kindergarten in Greimerath durch unbekannte Täter mutwillig beschädigt. Hinweise an die Polizeiinspektion Saarburg, Telefonnummer: 06581-9155-0 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Saarburg Ansprechpartner: PHK Schiffmann, Bezirksbeamter Telefon: 06581/9155-0 www.polizei.rlp.de/pd.trier ...

