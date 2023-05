Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Kupferkabel auf Baustelle

Saarburg-Beurig (ots)

In der Nacht vom 02.05.23 auf 03.05.23 kam es auf einer Baustelle in Saarburg-Beurig in der Straße "Leseberg" zu einem Kabeldiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten neben 25m Kupferkabel auch einen Starkstromstecker. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf ca. 600EUR.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.

