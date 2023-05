Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das verlängerte Einsatzwochenende der PI Trier

Trier (ots)

Das vergangene Wochenende inklusive des Feiertags am 01. Mai hielt für die Beamten der Polizeiinspektion Trier insgesamt knapp 190 Einsätze bereit. Während die Abend- und Nachtstunden erfreulicherweise weniger von alkoholbedingten Straftaten geprägt waren, mussten vermehrt diverse Einsätze in Bezug auf den Straßenverkehr wahrgenommen werden. Beispielhaft werden nachfolgende Anlässe veröffentlicht:

Motorradfahrer verursacht zwei Unfälle und bricht sich beim Parken das Bein

Am Freitag, 28. April gegen 17.15 Uhr wurde die Polizei Trier über einen gestürzten Rollerfahrer in Tarforst informiert. Es stellte sich heraus, dass der Roller beim Versuch ihn auf den Parkständer zu stellen umgefallen war und seinem Fahrer dadurch den Unterschenkel gebrochen hatte. Schnell wurde jedoch auch klar, dass dieses Ereignis nur das Ende einer insgesamt unglücklichen Fahrt dargestellt hatte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 69jährige Fahrer kurz zuvor auf einem Parkplatzgelände gegen ein geparktes Auto gestoßen und hatte die Unfallörtlichkeit unerlaubt verlassen. Nur wenige Meter später kollidierte er dann mit einem Stadtbus und setzte seine Fahrt abermals verbotenerweise fort, bis ihm die Geschichte sprichwörtlich vor der eigenen Haustür auf die Füße fiel. Grund für die kuriose Verkettung von Unfällen könnte die festgestellte Alkoholisierung des Fahrers gewesen sein, die auch ohne Unfallgeschehen im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit gelegen hätte. Nach der Blutentnahme und Sicherstellung seines Führerscheins quittierte er dies mit den Worten: "Den möchte ich nie mehr zurückhaben...".

Missglücktes Überholmanöver mündet in Unfallflucht - Zeugen gesucht

Im Zusammenhang mit einem Unfallgeschehen am gestrigen Maifeiertag in der Ortslage Igel sucht die Polizeiinspektion Trier Zeugen des Vorfalls. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte ein Pkw-Fahrer gegen 18.10 Uhr auf der B49 in Igel in Fahrtrichtung Trier einen unbekannten Motorrad-/Rollerfahrer überholt und dabei eine Verkehrsinsel überfahren. Das auf der Insel stehende Verkehrsschild wurde dadurch aus der Verankerung gerissen, auf die Gegenspur geschleudert und beschädigte dort einen entgegenkommenden Pkw. Geistesgegenwärtig wendete der betroffene Pkw-Fahrer und folgte dem flüchtenden Unfallverursacher. Es gelang ihm schließlich, den flüchtenden Pkw zum Anhalten zu bewegen und zur Rede zu stellen. Diese Gelegenheit nutzte der Fahrer des Unfallwagens dann aus, um zu Fuß zu flüchten und sich damit weiteren Maßnahmen zu entziehen. Zur lückenlosen Aufklärung des Vorfalls ist die Polizei Trier auf weitere Zeugenangaben angewiesen. Insbesondere ist der ursprünglich überholte Motorradfahrer noch unbekannt und kann womöglich noch ergänzende Angaben machen. Hinweise nimmt die PI Trier unter 0651-9779/5210 entgegen.

