Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Reger Fahrzeugverkehr am "Winzerhof" trotz Durchfahrtsverbot

Konz (ots)

Nach Anwohnerbeschwerden führt die Polizei Konz seit mehreren Monaten in Konz-Niedermennig auf dem Verbindungsweg "Winzerhof" zwischen K135 und L138 Verkehrskontrollen durch. Der "Winzerhof" wird trotz eines Durchfahrtverbotes (Verbotseichen 250 mit Zusatzschild "Anlieger frei") rege als Abkürzung zur Umfahrung der Ortslage Niedermennig in und aus Richtung B 268 genutzt. Die Polizei Konz musste bereits zahlreiche, verbotswidrig einfahrende Fahrzeugführer mit 50,- EUR gebührenpflichtig verwarnen und weist darauf hin, dass auch künftig unangekündigte Kontrollen in diesem Bereich stattfinden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell