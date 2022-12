Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: nach Körperverletzung im Klinikum leistet 22-Jähriger Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Mit einem äußerst aggressiven 22-Jährigen bekamen es am Dienstagmorgen zunächst ein Arzt sowie weiteres Personal des Klinikums in Böblingen und anschließend mehrere Einsatzkräfte des Polizeireviers Böblingen zu tun. Gegen 06.20 Uhr hatte der 22-Jährige in der Notaufnahme randaliert, einen Arzt geschlagen und das Personal beleidigt. Zwei hinzugerufene Streifenwagenbesatzungen fahndeten im weiteren Verlauf nach dem Verdächtigen, der die Flucht ergriffen hatte. Sie konnten ihn in der Sindelfinger Straße feststellen, wo er kontrolliert werden sollte. Auch den drei Beamten und ihrer Kollegin gegenüber reagierte der vermutlich alkoholisierte Mann sofort aggressiv. Er zog die polizeilichen Maßnahmen ins Lächerliche und schrie fortwährend umher. Nachdem ihm Handschließen angelegt worden waren, versuchte er erneut, die Flucht zu ergreifen, so dass der 22-Jährige letztlich zu Boden gebracht werden musste. Hierbei leistete er vehement Widerstand. Letztlich beruhigte er sich jedoch und wurde im weiteren Verlauf in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen gebracht, wo er bis mittags bleiben musste. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

