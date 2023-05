Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung am Maibaum der Gemeinde Morbach

Morbach (ots)

In der Nacht von 30.04.2023 auf den 01.05.2023 wurde durch eine oder mehrere unbekannte Personen der Maibaum der Gemeinde Morbach, aufgestellt auf dem Parkplatz neben der katholischen Kirche Morbach, beschädigt. Zum Fällen des Baumes wurde mutmaßlich eine Handsäge benutzt. Es ist davon auszugehen, dass die Tat in den frühen Morgenstunden des 01.05.2023 begangen worden ist. Aufgrund der Dekoration des Maibaums ist ein politischer Hintergrund für die Tatbegehung nicht auszuschließen, weshalb die polizeilichen Ermittlungen in alle Richtungen geführt werden. Der durch die Tat entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.

