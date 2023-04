Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Festnahme nach Einbrüchen im Kleingartenverein Sandkamp

Bild-Infos

Download

Wolfsburg (ots)

Die Polizei Wolfsburg wurde am Samstag Vormittag zu einem Einbruch in eine Gartenlaube in den Kleingartenverein Sandkamp gerufen. Während der Tatortaufnahme wurde bekannt, dass auch in weitere Gartenlauben eingebrochen wurde. Nach einem Zeugenhinweis konnten die Polizisten in einer der Gartenlauben einen 25 Jahre alten Mann festnehmen, der sich jetzt für mehrere Taten verantworten muss. In diesem Zusammenhang wurde auch ein E-Bike sichergestellt, welches vermutlich zuvor von dem Beschuldigten entwendet wurde. Zu dem E-Bike konnte die Polizei noch keinen Besitzer ausfindig machen. Hinweise auf den Besitzer zu dem Fahrrad, nimmt die Polizei Wolfsburg entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell