Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 37-Jähriger leistet nach Sachbeschädigungen Widerstand bei Festnahme - Ein Polizeibeamter und ein Zeuge erleiden leichte Verletzungen

Schöningen (ots)

Schöningen, Wilhelmstraße

26.04.2023, 22.05 Uhr

Ein 36-Jähriger beschädigte am Mittwochabend drei geparkte Fahrzeuge in der Wilhelmstraße in Schöningen. Bei der Kontrolle leistete er erheblichen Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten und einen Zeugen leicht. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Am Mittwochabend meldeten mehrere Anrufer über den Notruf der Polizei, dass eine randalierende Person im Bereich der Wilhelmstraße in Schöningen mehrere geparkte Pkw beschädigt habe. Beim Eintreffen erkannten die eingesetzten Beamten, dass von drei Fahrzeugen die Außenspiegel gewaltsam abgerissen waren. Der Täter hatte sich nach Angaben von Zeugen in Richtung Augustastraße entfernt.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte ein 36-Jähriger aus Schöningen in der Fußgängerzone angetroffen werden, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Als die Polizeibeamten den Schöninger ansprachen, ergriff dieser plötzlich die Flucht. Nach wenigen Metern und einem weiteren Fluchtversuch, bei dem der Schöninger ohne Fremdeinwirkung ins straucheln geriet und zu Fall kam, konnte der 36-Jährige in der Emil-Sader-Straße gestellt werden. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand. Zudem Zeitpunkt hielten sich zwei Zeugen in unmittelbarer Nähe des Geschehens auf und eilten den Polizeibeamten zur Hilfe. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich, den 36-Jährigen festzuhalten. Während dieser Maßnahme gelang es dem Mann, sowohl einen Polizeibeamten als auch einen der Zeugen in die Hand zu beißen. Dabei zogen sich beide leichte Verletzungen zu.

Erst mit dem Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte gelang es, den immer noch sehr aggressiven Schöninger auf dem Boden zu fixieren und ihm Handfesseln anzulegen.

Ein Alco- sowie Drogentest verlief ergebnislos. Da der Mann weiterhin aggressiv war und die Beamten zusätzlich beleidigte wurde der 36-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Gewahrsam zugeführt.

Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden gefertigt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell