Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit hohen Sachschaden an Klinik in Eberbach - Zeugen gesucht!

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen kam es zu einem Unfall auf dem Parkplatzgelände einer Klinik in der Theodor-Frey-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerin fuhr zunächst rückwärts über einen im Boden verankerten Leitpfosten und stieß anschließend mit dem Heck gegen die Außenfassade der Klinik. Danach beschädigte der bzw. die Unbekannte einen Absperrpfosten und flüchtete anschließend über den Parkplatz in Richtung der Theodor-Frey-Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Der Pkw dürfte im Heck- und Frontbereich erheblich beschädigt sein. Der Sachschaden am Gebäude liegt im fünfstelligen Bereich. Ein Zeuge, der den flüchtenden Pkw gesehen hatte, teilte mit, dass es sich um einen hell-lackierten SUV gehandelt haben soll. Aufgrund der festgestellten Spuren an der Unfallstelle, konnte die wegen Unfallflucht ermittelnde Verkehrsdienst Heidelberg das Fabrikat auf einen Chrysler Jeep Cherokee eingrenzen. Weitere Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder darüber hinaus Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621 174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell