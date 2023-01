Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit drei Beteiligten - 8.500 EUR Schaden

Walldorf/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Bürgermeister-Willinger-Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Pkw durch den Zusammenstoß auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben wurde. Die 40-järhige BMW-Fahrerin fuhr aus dem Kreisverkehr auf die Walldorfer Straße und übersah einen dort verkehrsbedingt wartenden Nissan. Der 69-jährige Fahrer des Nissans hatte seine Fahrt unterbrochen, da der vor ihm befindliche VW nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß zersprang die Heckscheibe des Nissan, welcher wiederrum auf den VW geschoben wurde. Der VW wurde am Heck beschädigt. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8.500 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell