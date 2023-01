Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter bestiehlt Mann beim Geldabheben - Zeugen gesucht!

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr hob ein 65-jähriger Mann am Geldautomaten der Sparkasse innerhalb eines Supermarktes in der Bahnhofstraße 1.000 EUR ab. Als er seine EC-Karte in seinem Geldbeutel verstaute, kam ein unbekannter Mann, nutzte einen unbemerkten Augenblick, entnahm wortlos das Bargeld aus dem Ausgabefach und flüchtete anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Bahnhof. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, graue Jacke, graue Mütze. Der zuständige Polizeiposten Leimen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, welche die beschriebene Person gesehen haben oder Hinweise zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch Tel.: 06222 57090 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell