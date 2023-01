Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht gegenüber der Krankenzufahrt - Zeugen gesucht!

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 14:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz gegenüber der Krankenzufahrt der eines Krankenhauses in der Theodor-Frey-Straße zu einem Unfall bei dem der Verursacher flüchtete. Der bislang unbekannte Unfallverursacher/ -in beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten VW an der hinteren Tür der Beifahrerseite. An dieser entstanden mehrere Dellen und Kratzspuren. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 EUR. Anschließend flüchtete der unbekannte Pkw-Fahrer, ohne den Unfall zu melden. Das zuständige Polizeirevier Eberbach hat Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder darüber hinaus Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Eberbach unter der Rufnummer 06271 9210-0 zu kontaktieren.

