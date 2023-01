Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Eine leicht verletzte Person nach Auffahrunfall zwischen LKW und PKW

Heidelberg (ots)

Am Montagmorgen kam es auf dem Cuzarring zu einem Unfall bei dem ein 31-jähriger Lkw-Fahrer auf einen anfahrenden Pkw auffuhr. Der 65-jährige Fahrer des Pkw hatte zuvor an einer roten Ampel gehalten. Als diese auf Grün umschaltete und der Mann seine Fahrt fortsetzen wollte, fuhr der LKW auf den Mercedes auf. Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von circa 700 EUR.

