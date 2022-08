POL-K: 220812-2-K Fahndungsrücknahme nach 16-Jähriger Sidar Ahmad H. J.

Köln (ots) - Mit Fotos sucht die Polizei Köln die seit Dienstag (9. August) vermisste Sidar Ahmad (16). Die 16-Jährige war mit ihrer aus Syrien stammenden und in Island lebenden Familie am Montag (8. August) nach Duisburg gereist, um ihre Familie zu besuchen. Am Dienstag sei man für einen Tagesausflug nach Köln gefahren. Beim Verlassen des Doms gegen 17 Uhr soll ...

