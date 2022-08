Polizei Köln

POL-K: 220812-1-K Gesichtsfraktur nach Schlägen und Tritten - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Köln (ots)

Mit dem Foto einer Überwachungskamera aus einem Internetcafé auf der Richard-Wagner-Straße sucht die Polizei Köln nach einem Tatverdächtigen, der am 20. April gegen 20.15 Uhr einen 32-Jährigen im Streit mehrmals ins Gesicht geschlagen und anschließend auf den am Boden Liegenden eingetreten haben soll. Der Mann erlitt bei dem Angriff mehrere Gesichtsfrakturen. Laut Zeugenaussagen rannte der Gesuchte nach dem Angriff in Richtung Aachener Weiher davon.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 51 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Link zum Foto: https://url.nrw/126 (ph/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell