POL-WOB: Zukunftstag beim PK Schöningen war ein voller Erfolg

Schöningen (ots)

Am heutigen Donnerstagvormittag hatten acht Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 16 Jahren die Gelegenheit, im Rahmen des Zukunftstages die Arbeit der Polizei Schöningen hautnah zu erleben. Unter der Leitung der beiden Polizeikommissare, Christopher Hühn und Fiona Stöber, wurde den Schülerinnen und Schülern ein abwechslungsreicher Tag geboten.

Zu Beginn des Besuchs wurden die Kinder von den Beamten herzlich begrüßt und in Empfang genommen. Anschließend zeigten die Polizisten den Kindern den Streifenwagen und erklärten ihnen die verschiedenen Ausrüstungsgegenstände, die im Dienst zum Einsatz kommen.

Ein besonderes Highlight war jedoch die Geschwindigkeitsmessung, bei der die Kinder die Möglichkeit hatten, Verkehrssünder zur Rede zu stellen. Ausgestattet mit einem Geschwindigkeitsmessgerät und einer Kelle, durften sie vorbeifahrende Fahrzeuge anhalten und die Fahrer auf ihre Geschwindigkeit hinweisen. Dabei wurden die Kinder von den Polizisten unterstützt und konnten wertvolle Erfahrungen im Umgang mit Verkehrsteilnehmern sammeln.

Nach der Standkontrolle begaben sich die Beamten zusammen mit den Kindern mittels Streifenwagen zum Polizeikommissariat Helmstedt. Dort bekamen sie einen Einblick in die Welt der Kriminaltechnik. Die Kinder hatten die Gelegenheit, unter Anleitung der erfahrenen Kriminaltechniker DNA-Spuren und Fingerabdrücke zu sichern. Dabei lernten sie auch, wie wichtig es ist, sorgfältig zu arbeiten, um Beweise nicht zu zerstören. Besonders spannend war es für die Kinder, als sie das Gewahrsam besichtigen konnten. Dort erfuhren sie, wie eine Zelle aufgebaut ist und wie Insassen behandelt werden.

Die Polizei Schöningen freute sich über das Interesse der Kinder an ihrer Arbeit und hofft, dass der Besuch dazu beitragen konnte, das Vertrauen in die Polizei zu stärken. "Wir haben uns sehr darüber gefreut, den Kindern einen Einblick in unseren Alltag geben zu können. Es ist uns wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, die Polizei als Freund und Helfer zu sehen", so einer der Polizeibeamten. Insgesamt war der Besuch ein voller Erfolg und die Kinder waren begeistert von dem, was sie erlebt haben. Die Polizei Schöningen plant bereits weitere Veranstaltungen dieser Art, um auch in Zukunft junge Menschen für ihre Arbeit zu begeistern.

