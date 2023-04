Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Zahnarztpraxis und Pflegeschule - Täter verursachen hohen Sachschaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

25.04.2023, 20.30 Uhr - 26.04.2023, 06.45 Uhr

Wolfsburg, Antonius-Holling-Weg

25.04.2023, 16.30 Uhr - 26.04.2023, 09.17 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Zahnarztpraxis und eine Pflegeschule eingebrochen. Was sie dabei alles entwendet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, lässt sich nur erahnen, denn die Täter haben durch ihre brachiale Vorgehensweise einen hohen materiellen Schaden angerichtet.

Zwischen Dienstagabend 20.30 Uhr und Mittwochmorgen 06.45 Uhr gelangten die Unbekannten in den Gebäudekomplex zwischen Pestalozzialle und Schillerpassage. Sie begaben sich an die betroffene Praxis und öffneten mit zerstörerischer Kraft die Eingangstür. Anschließend betraten sie verschiedene Praxisräume und suchten nach sich lohnender Beute. Eine Schadensauflistung erfolgt derzeit. Abschließend flüchteten sie unerkannt.

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag 16.30 Uhr und Mittwochvormittag 09.17 Uhr gelangten unbekannte Einbrecher durch brachiales Öffnen der Eingangstür in die Büroräume einer Pflegeschule in der Straße Antonius-Holling-Weg. Nachdem sie sich hier ausgiebig nach wertvoller Beute umgesehen hatten, verließen sie auch hier unerkannt den Ort des Geschehens. Ob und was sie erbeutet haben ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit.

Die Polizei hat beide Einbruchsdiebstähle aufgenommen und kann einen Tatzusammenhang zwischen beiden Einbrüchen nicht ausschließen.

Die Ermittler hoffen darauf, dass es Zeugen gibt, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell