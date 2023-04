Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau/ Lkr Tuttlingen) Autofahrer prallt gegen Baum

Fridingen an der Donau (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagmittag, gegen 12.45 Uhr, auf der Kreisstraße 5940 ist ein Auto von der Straße gekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein 44-jähriger Fahrer eines Fiat Doblo war auf der K 5940 von Buchheim in Richtung Bergsteig unterwegs. Auf gerader Strecke kam der Mann nach rechts von der Straße ab und prallte am Waldrand gegen einen Baum. Am Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um den verunfallten Wagen.

