POL-LB: Schönaich: Zeugen nach Holzdiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter warf in der Nacht zum Montag (03.04.2023) einen Stein gegen ein Fenster eines Wohnhauses in der Straße "Favoritengärten" in Ludwigsburg. Der Stein durchbrach die Scheibe und landete im Inneren des Hauses. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 22150-0 mit dem ...

mehr