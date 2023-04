Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Freiberg am Neckar: Rücksichtsloser Autofahrer nötigt und gefährdet Streifenwagen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (04.04.2023) war es kurz vor 04:00 Uhr zu einem Wildunfall auf der Autobahn 81 von Stuttgart in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim gekommen, bei dem ein Reh von einem Kleintransporter erfasst worden war. Eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hatte den Auftrag, zur Absicherung der Unfallstelle und der Verhinderung von Folgeunfällen die Autobahn abzusperren. Der Streifenwagen fuhr mit 60 km/h und eingeschaltetem Blaulicht in der Fahrbahnmitte, um den Verkehr sicher abzubremsen. Im Anhaltesignalgeber auf dem Dach des Streifenwagens wurde auf die Sperrung hingewiesen. Der 26-Jährige fuhr mit seinem Opel zunächst auffallend dicht auf den Streifenwagen auf und versuchte schließlich, diesen auf dem rechten Fahrstreifen zu überholen. Da der Fahrer des Streifenwagens sich vor den Opel setzte, um den Überholvorgang zu verhindern, wechselte der 26-Jährige auf den Seitenstreifen und beschleunigte, um dort an dem Streifenwagen vorbeizufahren. Nachdem auch dieses Überholmanöver unterbunden wurde, fuhr der Opel mit eingeschaltetem Fernlicht dicht hinter dem Streifenwagen her und setzte zum dritten Mal dazu an, über den rechten Fahrstreifen und schließlich über den Seitenstreifen an dem Einsatzfahrzeug vorbeizufahren. Nachdem dies erneut unterbunden werden konnte, bleib der 26-Jährige hinter dem Streifenwagen. Im weiteren Verlauf konnte der Opel gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt nun gegen den 26-jährigen Autofahrer unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell