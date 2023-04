Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: angebliche Spendensammler unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Personen, die im Laufe des Montags (03.04.2023) insbesondere auf dem Parkplatz eines Discounters in der Dieselstraße in Rutesheim von zwei Männer aufgefordert wurden, Geld für Kinder mit Behinderungen zu spenden. Bei den Männern dürfte es sich um Betrüger handeln, die lediglich vorgaben, für den "Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder" zu sammeln. Die Tatverdächtigen führten Spendenlisten mit, die mit vermeintlichen Logos offizieller gemeinnütziger Organisationen versehen waren. Ein Zeuge alarmierte am Montag gegen 18.50 Uhr die Polizei, da ihm die beiden Männer auf dem Parkplatz aufgefallen waren. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leonberg kontrollierte die beiden 28- und 29-Jährigen. Sie wurden im weiteren Verlauf zum Polizeirevier Leonberg gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Personen, die gespendet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell