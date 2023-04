Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall sorgt für Ampelausfall am Reinhold-Schick-Platz - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 33-Jähriger war am Montag (03.04.2023) gegen 06:00 Uhr mit seinem Opel auf der B296 / Nagolder Straße in Herrenberg in Fahrtrichtung Hindenburgstraße unterwegs. Am Reinhold-Schick-Platz missachtete er mutmaßlich das Rotlicht der Verkehrsampel, woraufhin er mit dem Mazda eines 43-Jährigen kollidierte, der auf der Horber Straße fuhr und die Kreuzung in Richtung der Seestraße überqueren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel zunächst nach links abgewiesen und stieß gegen eine Verkehrsampel. Von dort geriet der Opel nach rechts, wo er gegen die Schaufensterscheibe eines Modehauses in der Hindenburgstraße prallte und in dem Schaufenster zum Stehen kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro am Opel und etwa 10.000 Euro am Mazda. Die Schaufensterscheibe des Modehauses wurde vollständig zerstört, der Sachschaden wird hier auf circa 8.000 Euro geschätzt. Die Ampelanlage am Reinhold-Schick-Platz fiel durch den Verkehrsunfall komplett aus, so dass der Verkehr durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Herrenberg geregelt werden musste, bis gegen 11:00 Uhr eine eigens zugeführte Ersatzampel in Betrieb genommen werden konnte. Die Höhe des Sachschadens an der Ampelanlage ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen des Unfalls und insbesondere Personen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07032 2708-0 oder herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

