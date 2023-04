Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: versuchter Einbruch in Hotel

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag versuchten vermutlich zwei bislang noch unbekannte Täter in ein Hotel in der Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete kurz vor 02.00 Uhr zwei Personen, die sich im Bereich des Hintereingangs des Hotels zu schaffen machten. Der Mann alarmierte die Polizei, die daraufhin mit mehreren Streifenwagenbesatzungen Fahndungsmaßnahmen durchführte. Vor Ort stellten Einsatzkräfte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen fest, dass die beiden Unbekannten bereits ein Fenster beschädigt hatten. Mutmaßlich hatten sie versucht dieses aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 200 Euro belaufen. Die Polizei nimmt weitere Hinweise unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

