Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kayh: Rollende Kabeltrommel verursacht Sachschaden - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine rund eine Tonne schwere Kabeltrommel mit einem Durchmesser von zweieinhalb Metern machte sich zwischen Samstag 14:00 Uhr und Sonntag 12:00 Uhr (01./02.04.2023) in der Grabenstraße in Herrenberg-Kayh selbstständig und rollte den leicht abschüssigen Hubertusweg entlang. Nach etwa 30 Metern rollte die Kabeltrommel über den Bordstein, durchbrach eine Thuja-Hecke und kam schließlich im Garten eines Wohnhauses zum Liegen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens am Grundstück ist noch nicht bekannt. Die Kabeltrommel war an ihrem Ablageort in der Grabenstraße mit einem Holzkeil gegen Wegrollen gesichert. Ob sie aufgrund ihres Gewichts und dem abschüssigen Gelände von selbst ins Rollen kam, oder ob zuvor jemand den Holzkeil entfernt hat, ist derzeit noch unklar. Aus diesem Grund hat das Polizeirevier Herrenberg die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die eventuell verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Nummer 07032 2708-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell