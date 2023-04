Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall in der Leonberger Straße fordert zwei Verletzte und hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte sowie über 20.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (02.04.2023) kurz vor 18:00 Uhr auf der Leonberger Straße in Sindelfingen ereignet hat. Ein 45-jähriger Hyundai-Fahrer war dort mit seiner 38-jährigen Frau und dem 7-jährigen Sohn in Fahrtrichtung Pfarrwiesenallee unterwegs. Ein 85-jähriger Lenker eines VW Golf fuhr auf der Straße "In der Halde" und wollte nach links auf die Leonberger Straße abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich den vorfahrtsberechtigten Hyundai, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai noch gegen ein Verkehrszeichen geschoben. Bei dem Unfall zogen sich die 38-jährige Beifahrerin und der 7-jährige Junge Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Beide wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Hyundai und dem VW Golf entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 21.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Verkehrsschild wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

