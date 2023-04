POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Mühlbachstraße

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr am Samstagmorgen, vermutlich gegen 08:00 Uhr, die Dresdner Straße in Richtung Goldmühlestraße. Hierbei stieß er mit seinem Fahrzeug zunächst gegen einen am rechten Straßenrand geparkten Hyundai Ioniq und im weiteren Verlauf gegen einen Hyundai i30, welcher ebenfalls am Straßenrand geparkt war. Ein ...

mehr