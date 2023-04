Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 295/Gemarkung Renningen: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzen Personen

Ludwigsburg (ots)

Eine 44 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr am Samstagmorgen, gegen 09:15 Uhr, auf der B 295 von Weil der Stadt kommend in Richtung Renningen. Zur selben Zeit fuhr ein 89 Jahre alte Fahrer eines Audi vom Ihinger Hof/K 1007 kommend an die Einmündung zur B 295 heran, um anschließen nach links in Richtung Weil der Stadt einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Audi derart beschädigt wurde, dass die Fahrertüre des Pkw durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden musste, um den 89-Jährigen zu befreien. Der Fahrer des Audi sowie die Fahrerin des VW wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 45.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell