Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Autos im Troppel mutwillig beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 3.500 Euro verursachten unbekannte Personen, die am Donnerstag (30.03.2023) zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr zwei geparkte Fahrzeuge in der Straße "Im Troppel" mutwillig beschädigten. Hierzu zerkratzten sie die Heckklappen an einer Mercedes E-Klasse und einem Renault Trafic mit einem spitzen Gegenstand. Das Polizeirevier Böblingen ermittelt gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung an Kfz.

