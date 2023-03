Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Unbekannte stehlen Geldbeutel aus Restaurant

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, ermittelt derzeit gegen einen unbekannten Täter und eine unbekannte Täterin, die am Freitag (31.03.2023) gegen 12.35 Uhr aus einem Restaurant in der Böblinger Straße in Gärtringen einen Bedienungsgeldbeutel stahlen. Das Duo betrat zunächst den Gastraum und lenkte die Bedienung ab. Im Zuge dessen war es dem unbekannten Mann möglich den Geldbeutel, der auf der Theke lag, zu entwenden. Anschließend verließen die beiden Unbekannten den Gastraum. Im Geldbeutel dürfte sich ein dreistelliger Bargeldbetrag befunden haben. Die Täterin soll zwischen 30 und 35 Jahre alt und etwa 165 cm groß sein. Ihre dunklen längeren Haare waren zu einem Zopf geflochten. Auffällig sind zwei Goldzähne und eine Vielzahl von Armreifen, die sie trug. Sie hatte dunkle Joggingkleidung an. Der Mann war ähnlich alt und etwa gleichgroß. Er hat dunkle kurze Haare, die zu einem Seitenscheitel gekämmt waren. Er trug eine graue Jogginghose.

